Клебо высказался о решении уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжах

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказал своё мнение о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках.
«Очень трудно сказать, но я думаю, что если женщины хотят бегать с нами на одинаковые дистанции, то справедливо их уравнять. Но, как я понял, 78% заявили, что не хотят таких же расстояний. Но не мне решать эти вопросы, поэтому я просто думаю, что мы должны максимально использовать эту ситуацию и что FIS в конце проведёт оценку сезона, где будут учтены положительные и отрицательные моменты. Посмотрим, если всё будет хорошо, то мы продолжим двигаться дальше в таком формате», — приводит слова Клебо xc-ski.de.
Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.
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