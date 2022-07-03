Клебо высказался о решении уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжах

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо высказал своё мнение о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках.

«Очень трудно сказать, но я думаю, что если женщины хотят бегать с нами на одинаковые дистанции, то справедливо их уравнять. Но, как я понял, 78% заявили, что не хотят таких же расстояний. Но не мне решать эти вопросы, поэтому я просто думаю, что мы должны максимально использовать эту ситуацию и что FIS в конце проведёт оценку сезона, где будут учтены положительные и отрицательные моменты. Посмотрим, если всё будет хорошо, то мы продолжим двигаться дальше в таком формате», — приводит слова Клебо xc-ski.de.

Напомним, на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.