Терезе Йохауг поставила сердечки под постом чемпионки ОИ, которая совершила каминг-аут

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг отписалась в комментариях под постом чемпионки ОИ 2018 года в эстафете норвежки Астрид Якобсен. Ранее 35-летняя Якобсен совершила каминг-аут, написав, что «любит представительницу своего пола».

Йохауг оставила в комментариях несколько эмодзи с изображением сердечка.

Астрид Якобсен — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, трёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. Также выступала как бегунья на короткие, средние и длинные дистанции в лёгкой атлетике.

Ранее бывший главный тренер сборной России Маркус Крамер высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов.



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