Юлия Ступак объяснила, почему перешла в группу Юрия Бородавко

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак рассказала, почему перешла в группу старшего тренера национальной команды Юрия Бородавко. В сезоне-2021/2022 Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера, который прекратил работу со сборной России.
«Все меня спрашивают: зачем ты пришла именно в эту группу? Я с полной уверенностью отвечаю: это был мой выбор. Я этого захотела, это был осознанный выбор взрослого человека. На данный момент это сильнейшая группа в России, сильнейший тренер в России. У меня сомнений не было.
Я очень быстро приняла это решение. Внутренняя борьба была до первого разговора с Юрием Викторовичем. Потом он сказал, что такую нагрузку, как у Непряевой, не будет давать. Он меня не обманул. Находясь здесь, я очень благодарна за то, что он дал время для адаптации», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».
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