20-летняя Дарья Непряева выложила селфи в эффектном платье. Фото

Российская лыжница Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, показала новую фотографию в своих социальных сетях. 20-летняя спортсменка выложила селфи в эффектном платье.
Фото: из личного архива дарьи непряевой
Напомним, Дарья Непряева выступила на чемпионате России, который прошёл в Сыктывкаре в марте. В спринте лыжница заняла 19-е место, в 10-километровой разделке классическим ходом стала восьмой, а в составе своей эстафетной команды — 13-й.
Что касается Натальи Непряевой, то она завоевала три медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а именно золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также она выиграла «Тур де Ски» и победила в общем зачёте Кубка мира.
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