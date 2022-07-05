Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских лыжников
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских лыжников.
«Решение FIS никого не удивило — все были готовы к этому. Это было ожидаемо и прогнозируемо, поэтому все достаточно спокойно к этому отнеслись. Что касается возможного оспаривания решения, то оно не будет оспариваться. Будем ждать окончательного решения, которое будет принято на конгрессе в конце сентября – начале октября», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 5 июля Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Об этом сообщила пресс-служба организации.
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