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Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских лыжников

Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских лыжников
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение FIS продлить отстранение российских лыжников.

«Решение FIS никого не удивило — все были готовы к этому. Это было ожидаемо и прогнозируемо, поэтому все достаточно спокойно к этому отнеслись. Что касается возможного оспаривания решения, то оно не будет оспариваться. Будем ждать окончательного решения, которое будет принято на конгрессе в конце сентября – начале октября», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 5 июля Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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