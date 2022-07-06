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Терезе Йохауг выиграла горный трейл на 32 км

Терезе Йохауг выиграла горный трейл на 32 км
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг выиграла горный трейл на 32 км.

Будучи большим любителем бега, она появилась в субботу на выезде с Лофотенского скайрейса, 32-километровой трассы с общей высотой 1650 метров. В великолепную погоду бывшая королева мировых беговых лыж заняла первое место, преодолев дистанцию за 3 часа и 14 минут.

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним в карьере на Кубке мира. 33-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

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