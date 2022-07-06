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«Ей легко говорить». Маркус Крамер оценил слова Терезе Йохауг об Александре Большунове

«Ей легко говорить». Маркус Крамер оценил слова Терезе Йохауг об Александре Большунове
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Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове. Ранее Йохауг говорила, что была «потрясена» участием Большунова в мартовском митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом воссоединению Крыма с Российской Федерацией.

«У них нет иного выхода. Норвежским спортсменам повезло родиться там, где они родились. Они могут свободно говорить о том, что хотят. В России по-другому. Йохауг легко говорить то, что она говорит», — приводит слова Маркуса Крамера норвежское издание VG.

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