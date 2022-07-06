«Ей легко говорить». Маркус Крамер оценил слова Терезе Йохауг об Александре Большунове
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал слова четырёхкратной олимпийской чемпионки Терезе Йохауг о трёхкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове. Ранее Йохауг говорила, что была «потрясена» участием Большунова в мартовском митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом воссоединению Крыма с Российской Федерацией.
«У них нет иного выхода. Норвежским спортсменам повезло родиться там, где они родились. Они могут свободно говорить о том, что хотят. В России по-другому. Йохауг легко говорить то, что она говорит», — приводит слова Маркуса Крамера норвежское издание VG.
Также посмотрите видео о том, как живёт Алёна Заварзина после развода с Виком Уайлдом:
Комментарии
- 6 июля 2022
-
12:44
-
12:32
-
08:47
-
08:03
- 5 июля 2022
-
16:52
-
16:50
-
16:34
-
15:31
-
13:05
-
11:34
-
09:58
-
09:48
- 4 июля 2022
-
18:15
-
10:32
-
09:15
- 3 июля 2022
-
12:26
-
10:06
-
07:04
-
06:54
- 2 июля 2022
-
22:42
-
09:57
-
09:19
- 1 июля 2022
-
20:15
-
20:06
-
18:44
-
16:11
-
15:07
-
14:43
-
13:44
-
12:47
-
12:35
- 30 июня 2022
-
18:58
-
14:41
-
09:00
-
08:00
Партнерский контент