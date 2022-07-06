Вяльбе: благодарна судьбе, что мы тесно и плотно работали с Маркусом Крамером

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей приятно слышать тёплые слова от бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера.



«Мы достаточно долго вместе работали. Как человек он очень приятен. Надеюсь, что мы ещё не раз с ним увидимся, вместе посидим, посмеёмся. Радует, что в его душе остался приятный след о нас. Он продолжает быть на контакте с некоторыми спортсменами, которые были у него в группе. Не думаю, что итальянцы могут запретить ему консультировать российских спортсменов, потому что это никак не влияет на его работу в сборной Италии. Они с нами много тренировались, с их федерацией у нас очень хорошие отношения.



Хорошо, что у Маркуса есть контакт с нашими ребятами, что при расставании они все ведут себя адекватно. Я всегда дорожу тёплыми отношениями и хорошими людьми. Могу сказать, что Маркус — специалист с большой буквы. Благодарна судьбе, что мы тесно и плотно работали», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

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