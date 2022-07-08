Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Олимпийская чемпионка Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах

Олимпийская чемпионка Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах
Комментарии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам американка Джессика Диггинс опубликовала в социальных сетях видео с кадрами падения, произошедшего во время тренировки на лыжероллерах.

«Вот почему мы надеваем шлем, «мои дети»! Не волнуйтесь, после этого случая я чувствую себя гораздо лучше, чем следовало бы. Рада, что отделалась лишь несколькими царапинами!» — подписала она видео.

30-летняя Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в той же дисциплине, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Джессика завоевала две личные медали – бронзу в личном спринте и серебро в марафоне.

Новость по теме
Йоханнес Клебо и французский лыжник вместе тренируются на лыжероллерах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022