Олимпийская чемпионка Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам американка Джессика Диггинс опубликовала в социальных сетях видео с кадрами падения, произошедшего во время тренировки на лыжероллерах.
«Вот почему мы надеваем шлем, «мои дети»! Не волнуйтесь, после этого случая я чувствую себя гораздо лучше, чем следовало бы. Рада, что отделалась лишь несколькими царапинами!» — подписала она видео.
30-летняя Диггинс – олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте, чемпионка мира 2013 года в той же дисциплине, обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/2021. На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Джессика завоевала две личные медали – бронзу в личном спринте и серебро в марафоне.
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