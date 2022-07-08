Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов: есть новости. Скоро все в шоке будут

Сергей Устюгов: есть новости. Скоро все в шоке будут
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен заявил, что скоро сообщит новости, от которых все будут в шоке.

«Я вообще забыл про «Телеграм». Извините, есть новости, скоро все в шоке будут!» — написал Устюгов, прикрепив текст к фото с другим российским лыжником Глебом Ретивых.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Сергея Устюгова.

Также Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

«Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах «Будем тренироваться за свои деньги». Лыжная сборная Швеции разваливается на глазах

Как живёт Алёна Заварзина после развода с Виком Уайлдом:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022