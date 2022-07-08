Сергей Устюгов: есть новости. Скоро все в шоке будут
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен заявил, что скоро сообщит новости, от которых все будут в шоке.
«Я вообще забыл про «Телеграм». Извините, есть новости, скоро все в шоке будут!» — написал Устюгов, прикрепив текст к фото с другим российским лыжником Глебом Ретивых.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Сергея Устюгова.
Также Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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