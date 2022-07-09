Стал известен календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2022/2023

Международная федерация лыжных видов спорта опубликовала календарь Кубка мира на сезон-2022/2023.

Рука, Финляндия

25 ноября – спринт, классический стиль

26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль

Лиллехаммер, Норвегия

2 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

3 декабря – спринт, свободный стиль

4 декабря – 20 км, скиатлон

Бейтостолен, Норвегия

9 декабря – спринт, классический стиль

10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль

11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М)

Давос, Швейцария

17 декабря – спринт, свободный стиль

18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир, Швейцария

31 декабря – спринт, свободный стиль

1 января – 10 км, преследование, классический стиль

«Тур де Ски»

Оберстдорф, Германия

3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль

4 января – 20 км, преследование, свободный стиль

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – спринт, классический стиль

7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль

8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

Милан, Италия

21 января – спринт, свободный стиль

22 января – командный спринт, свободный стиль

Ле Рус, Франция

27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

28 января – спринт, классический стиль

29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

Тоблах, Италия

3 февраля – спринт, свободный стиль

4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

5 февраля – эстафета, 4x7,5 км

Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения

Расписание турнира будет добавлено позже. Он пройдёт с 21 февраля по 5 марта.

Осло, Норвегия

11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль

12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль

Драммен, Норвегия

14 марта – спринт, классический стиль

Фалун, Швеция

17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

18 марта – спринт, свободный стиль

19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)

Таллин, Эстония

21 марта – спринт, свободный стиль

Лахти, Финляндия

24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль

25 марта – спринт, классический стиль

26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.

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