Стал известен календарь Кубка мира по лыжным гонкам на сезон-2022/2023

Международная федерация лыжных видов спорта опубликовала календарь Кубка мира на сезон-2022/2023.
Рука, Финляндия
25 ноября – спринт, классический стиль
26 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
27 ноября – 20 км, преследование, свободный стиль
Лиллехаммер, Норвегия
2 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
3 декабря – спринт, свободный стиль
4 декабря – 20 км, скиатлон
Бейтостолен, Норвегия
9 декабря – спринт, классический стиль
10 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль
11 декабря – смешанная эстафета 4х5 км (Ж/М/Ж/М)
Давос, Швейцария
17 декабря – спринт, свободный стиль
18 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир, Швейцария
31 декабря – спринт, свободный стиль
1 января – 10 км, преследование, классический стиль
«Тур де Ски»
Оберстдорф, Германия
3 января – 10 км, раздельный старт, классический стиль
4 января – 20 км, преследование, свободный стиль
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – спринт, классический стиль
7 января – 15 км, масс-старт, классический стиль
8 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
Милан, Италия
21 января – спринт, свободный стиль
22 января – командный спринт, свободный стиль
Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км
Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения
Расписание турнира будет добавлено позже. Он пройдёт с 21 февраля по 5 марта.
Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль
Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль
Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж)
Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль
Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
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