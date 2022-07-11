«Хорошо жить только на зарплату в России нереально». Белов — о заработках лыжников

Российский лыжник Евгений Белов поделился мнением о заработках лыжников. Ранее сообщалось, что на этапах Кубка России по лыжным гонкам не будет призовых.



«Отсутствие наших лыжников на этапах Кубка мира сильно ударит по карману лидеров, да. Все наши заработки именно на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Контрактные обязательства фирм-производителей спортивного инвентаря тоже все заграничные. Жить хорошо только на зарплату лыжника в России нереально.



Никто не думал, что всё настолько затронет спорт. Даже когда ситуация начала развиваться и затягиваться, я думал, что спорта это всё если и коснётся, то слегка. Все мы сильно ошибались. На моё решение о будущем всё происходящее никак не влияет, поскольку у меня нет запасного пути. Я продолжу бегать вне зависимости от того, есть ли у меня шанс вновь попасть на Кубок мира или будут старты только в России», — сказал Белов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью Евгения Белова читайте здесь: