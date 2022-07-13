Лыжница Степанова считает, что призовые не должны выплачиваться из государственной казны

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что выступает против выплаты призовых спортсменам из государственной казны. Она считает, что госсредства должны идти на детский спорт.

«Я уверена, что выплата призовых из средств федерального или региональных бюджетов не будет правильным решением ни с одной точки зрения. Госсредства должны идти на детский спорт, на поддержку тренеров, на поддержание лыжных трасс на местах в приличном состоянии (например, на покупку ретраков; да, сделанные в Белоруссии отлично подойдут).

Безусловно, это здорово, что государство финансирует лучших атлетов через Центр спортивной подготовки, таким образом делая нас своего рода бюджетниками, — это даёт уверенность. Такие выплаты — как правило, они называются «стипендиями», — есть у сборников из Норвегии, Швеции и так далее. Там просто иные схемы. Например, доходы от государственной лотереи идут в национальный олимпийский комитет, который и платит спортсменам», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».