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Сергей Устюгов покинул группу Егора Сорина и ушёл на самоподготовку

Сергей Устюгов покинул группу Егора Сорина и ушёл на самоподготовку
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов покинул группу тренера Егора Сорина и перешёл на самоподготовку. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.

«Устюгов ушёл на индивидуальную подготовку и уже готовится к сезону с Ханты-Мансийским автономным округом», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

В последние годы Устюгов работал под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. После решения Крамера расстаться со сборной России Устюгова перевели в группу Сорина, под руководством которого он отработал первый сбор национальной команды перед сезоном-2022/2023.

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