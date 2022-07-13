Сергей Устюгов покинул группу Егора Сорина и ушёл на самоподготовку
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов покинул группу тренера Егора Сорина и перешёл на самоподготовку. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе.
«Устюгов ушёл на индивидуальную подготовку и уже готовится к сезону с Ханты-Мансийским автономным округом», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
В последние годы Устюгов работал под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. После решения Крамера расстаться со сборной России Устюгова перевели в группу Сорина, под руководством которого он отработал первый сбор национальной команды перед сезоном-2022/2023.
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