Тренер Сорин рассказал, почему лыжник Устюгов принял решение уйти из его группы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, почему олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов решил покинуть его группу. Ранее о соответствующем решении сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

По словам Сорина, было решено, что так будет лучше для самого Устюгова.

«Да, Сергей Устюгов действительно ушёл. Сергей провёл один тренировочный сбор с моей группой. По итогам сбора мы сели и спокойно решили, что для Сергея будет лучше готовиться с региональной командой», — рассказал Егор Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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