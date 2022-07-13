Стало известно расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2022. Турнир состоится в августе в городе Саннес (Норвегия).

Blink-2022 пройдёт с 3 по 6 августа.

3 августа состоится забег в гору на 7,5 км свободным стилем.

4 августа пройдёт гонка на 50/26/13 километров Blink Classics. В этой гонке выступит двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Петтер Нортуг и олимпийская чемпионка, немецкая лыжница Виктория Карль.



5 августа состоятся масс-старты на 10 и 15 километров для лыжников и стрелковые соревнования, а также суперспринт в биатлоне.



6 августа пройдут спринт в лыжных гонках, а также совместный старт с заездом и финал в биатлоне.

Отмечается, что в фестивале примут участие сборные Франции по лыжным гонкам и биатлону.