Губерниев: представить, что условный Большунов будет выступать за Люксембург, невозможно

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, могут ли российские спортсмены массово начать менять спортивное гражданство из-за невозможности участия в международных стартах.
«Я убеждён, что у нас сейчас в том или ином виде спорта повторится ситуация, которая была с Александром Могильным в своё время. Могильный, который нарушил присягу, он был военнослужащим, бежал в НХЛ, естественно, в России был объявлен преступником, но прошли годы, и он приехал если не героем, то, по крайней мере, лично Ельцин, насколько я понимаю, ему гражданство возвращал.
Поэтому это вопрос не праздный. И осуждать спортсменов… Представляете, что начнётся? Это (смена спортивного гражданства) будет ещё не очень возможно, всё-таки с учётом событий сегодняшнего дня, потому что это россиянин, это на фоне таких настроений, не буду говорить слово «русофобия», на фоне, скажем, таких антироссийских настроений.
Давайте всё-таки представим, что сейчас условный Большунов будет бегать за лыжную команду Люксембурга. При этом, допустим, ему пойдут навстречу и не будет двухгодичного карантина. Хотя всё равно представить это невозможно, потому что будет противодействие со стороны норвежцев. Лыжи – удивительный вид спорта. Если американцы в хоккее хотят выступать с лучшими русскими и лучших русских обыгрывать, а норвежцы в лыжах хотят побеждать сами себя», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
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