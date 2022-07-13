Рейс-директор FIS заявил, что считает календарь Кубка мира на сезон-22/23 почти идеальным

Рейс-директор Международной федерации лыжных гонок (FIS) Пьер Миньере высоко оценил календарь Кубка мира на сезон-2022/2023.

«Я бы сказал, что мы составили отличный календарь, почти идеальный. Он организован по блоковой системе с оптимизацией поездок, большим количеством гонок на каждом этапе и перерывами в течение сезона, которые позволят спортсменам удерживать оптимальную форму за счёт гармонии отдыха и тренировок. Во-вторых, на мой взгляды, форматы гонок весьма оправданы. У нас есть стандартный набор гонок, и в то же время расписание разнообразно, мы имеем гонки с 20-километровой дистанцией и смешанные гендерные соревнования. Однако я назвал его «почти» идеальным, потому что Хольменколленский марафон должен был пройти на неделю позднее, а не сразу после чемпионата мира. С точки зрения формата мы, вероятно, упускаем скиатлон, было бы неплохо снова включить эту гонку в будущем», — приводит слова Миньере Fondo Italia.