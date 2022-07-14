Сергей Устюгов потерял надежду вернуть украденный велосипед

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов заявил, что больше не надеется вернуть велосипед, который ранее у него украли. Напомним, в мае у Устюгова украли велосипед с лестничной площадки в Екатеринбурге.

«Да уже понятно, что его не найдут, поэтому присматриваю себе другой байк. Новые дорого стоят, но б/у можно найти за 120-150 тыс. рублей», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Напомним, Сергей Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 4×10 км, двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратным чемпионом мира среди молодёжи, пятикратным чемпионом мира среди юниоров и заслуженным мастером спорта России.

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