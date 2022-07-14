Сергей Устюгов может принять участие в Сельских играх в августе

Андрей Дерягин, бывший физиотерапевт сборной России по лыжным гонкам, рассказал, что олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов может принять участие в Сельских играх в Удмуртии.



«Познакомил Сергея Устюгова с главой Удмуртии. Беседа получилась долгая и интересная. Сергей рассказал про эстафету на Олимпиаде, закулисные беседы и личные переживания коллег по команде.



Глава поделился ощущениями на старте и дистанциях Ironman (проходил трижды!). А я признался, за кого буду голосовать на будущих выборах главы региона. Кстати, Сергей готов принять участие в Сельских играх в августе этого года!

Так что до новых встреч!» – написал Дерягин на своей странице во «ВКонтакте».