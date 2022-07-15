Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, норвежка Терезе Йохауг выиграла велогонку в подъём Альп-д'Юэз, который является частью одного из этапов престижной многодневки «Тур де Франс». 33-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 13,8 км с набором высоты 1132 метра за впечатляющие 58 минут, опередив своего возлюбленного Нильса Якоба Хоффа на полчаса.
«Это было тяжело, но в то же время восхитительно и очень важно для меня», — приводит слова Йохауг Langreen со ссылкой на TV 2.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним в карьере на Кубке мира. Терезе — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Лыжница специализировалась на дистанционных гонках.
Нильс Якоб Хофф является чемпионом мира по академической гребле 2013 года.
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