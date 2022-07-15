Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина снялась для журнала Playboy. Фото

Чемпионка мира 2019 года в командных и в смешанных командных соревнованиях, немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок без одежды для немецкого издания популярного мужского журнала Playboy, которое отмечает 50-летний юбилей.
«С днём рождения, Playboy Germany», — подписала фотографию Зайфарт.
Фото: из соцсетей юлиане зайфарт
32-летняя Юлиане Зайфарт выступала на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые проходили в Пекине (Китай). Спортсменка заняла 14-е место в личном турнире.
В сезоне-2018/2019 Зайфарт стала третьей в общем зачёте Кубка мира. Это её высшее достижение на КМ. В сезоне-2021/2022 она стала 26-й.
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