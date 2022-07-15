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Крянин рассказал, почему лыжник Устюгов перешёл на индивидуальную подготовку

Крянин рассказал, почему лыжник Устюгов перешёл на индивидуальную подготовку
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, почему лыжник сборной России Сергей Устюгов перешёл на индивидуальную подготовку.

«У Сергея всё нормально, втягивается в сезон. Понятно, что со всеми этими передрягами, сложностями на Олимпийских играх требуется время для психологического восстановления, плюс у Сергея родился второй ребёнок. И в связи с этим вместе с Еленой Валерьевной было принято решение, что он перейдёт на индивидуальную подготовку. Планы он должен нам предоставить.

Сергей будет тренироваться в центре «Малиновка», который находится в Архангельской области. Бородавко, Перевозчиков, Сорин используют эту базу. Там отличные условия, сосновый лес, есть трассы для беговых кругов и трасс», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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