Крянин рассказал, почему лыжник Устюгов перешёл на индивидуальную подготовку

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, почему лыжник сборной России Сергей Устюгов перешёл на индивидуальную подготовку.

«У Сергея всё нормально, втягивается в сезон. Понятно, что со всеми этими передрягами, сложностями на Олимпийских играх требуется время для психологического восстановления, плюс у Сергея родился второй ребёнок. И в связи с этим вместе с Еленой Валерьевной было принято решение, что он перейдёт на индивидуальную подготовку. Планы он должен нам предоставить.



Сергей будет тренироваться в центре «Малиновка», который находится в Архангельской области. Бородавко, Перевозчиков, Сорин используют эту базу. Там отличные условия, сосновый лес, есть трассы для беговых кругов и трасс», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.