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Йоханнес Клебо показал, как проводит отпуск на Лазурном побережье

Йоханнес Клебо показал, как проводит отпуск на Лазурном побережье
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото из отпуска. На снимке изображён накрытый стол, расположенный недалеко от Лазурного побережья.

«Время для отпуска», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Ранее мы публиковали фото Клебо с тренировки на лыжероллерах вместе с французским лыжником Лукой Шанава.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

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