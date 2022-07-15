Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов раскрыл подробности ухода из группы Егора Сорина

Сергей Устюгов раскрыл подробности ухода из группы Егора Сорина
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов подробно рассказал, почему решил покинуть группу тренера Егора Сорина и уйти на самоподготовку. До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России.

По словам Устюгова, он рассчитывал, что будет готовиться по планам Крамера, а Сорин будет лишь контролировать.

«Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моём видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться.

Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечания, а на третий я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Тренер Сорин рассказал, почему лыжник Устюгов принял решение уйти из его группы

Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022