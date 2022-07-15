Сергей Устюгов раскрыл подробности ухода из группы Егора Сорина

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов подробно рассказал, почему решил покинуть группу тренера Егора Сорина и уйти на самоподготовку. До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России.

По словам Устюгова, он рассчитывал, что будет готовиться по планам Крамера, а Сорин будет лишь контролировать.

«Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моём видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться.

Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечания, а на третий я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».

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