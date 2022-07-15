Сергей Устюгов раскрыл подробности ухода из группы Егора Сорина

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов подробно рассказал, почему решил покинуть группу тренера Егора Сорина и уйти на самоподготовку. До сезона-2021/2022 включительно Устюгов занимался у немецкого специалиста Маркуса Крамера, который покинул сборную России.
По словам Устюгова, он рассчитывал, что будет готовиться по планам Крамера, а Сорин будет лишь контролировать.
«Мы, наверное, изначально не договорились, как будет проходить наше сотрудничество. В моём видении главным был Маркус, а Егор должен был контролировать. У него же была другая позиция. В итоге где-то стали расходиться.
Например, на первом сборе у них была тренировка в 9. Мне в это время было неудобно. Тем более я только вкатывался, у меня по плану было 2,5 часа, а они уже работали по 3 часа. На фоне таких моментов пошло недопонимание, он дважды сделал мне замечания, а на третий я сказал ему: «Егор, спасибо, но больше готовиться в твоей группе не буду. Вижу, как тебя это напрягает». Он сказал: «Хорошо». И теперь я с регионом», — приводит слова Устюгова «Спорт-экспресс».
Как живёт величайший лыжник в истории Бьорн Дэли:
- 15 июля 2022
-
15:38
-
14:44
-
14:32
-
13:00
-
12:08
-
10:50
-
10:07
-
09:30
- 14 июля 2022
-
12:49
-
11:10
- 13 июля 2022
-
23:14
-
18:50
-
18:30
-
16:33
-
14:33
-
13:59
-
13:46
-
12:22
-
11:20
- 12 июля 2022
-
08:36
- 11 июля 2022
-
21:20
-
21:03
-
20:55
-
20:37
- 9 июля 2022
-
10:59
- 8 июля 2022
-
14:57
-
01:05
- 7 июля 2022
-
21:22
-
14:10
-
12:22
-
12:05
-
06:04
- 6 июля 2022
-
17:25
-
12:44
-
12:32