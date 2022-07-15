Елена Вяльбе: Устюгову всё не нравится. Считаю его высказывание некорректным

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала слова олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Сергея Устюгова. Ранее Устюгов раскрыл подробности ухода из группы тренера Егора Сорина. По словам лыжника, ушедшего на самоподготовку, он рассчитывал, что будет готовиться по планам экс-тренера сборной России Маркуса Крамера, а Сорин будет лишь контролировать.

«Сколько он с Сориным тренировался-то — две недели. Считаю его высказывание некорректным.

Мы все знаем Сергея. В каком смысле? Его капризы, ему всё не нравится, нужна полная свобода, а её в команде не бывает», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

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