«Каждое утро начинаю здесь». Йоханнес Клебо опубликовал фото из тренажёрного зала

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фото из тренажёрного зала.
«Каждое утро начинаю здесь», — подписал снимок Клебо.
Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустят ли до соревнований россиян и белорусов, на данный момент неизвестно.
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