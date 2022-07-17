«Как же так?» Лыжница Ступак эмоционально отреагировала на трагическую гибель Малиновского

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров бывшего российского биатлониста Игоря Малиновского.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

«В голове крутятся мысли: «Как же так? Почему? Он же такой молодой, озорной… Нет слов…» — написала Ступак в своих социальных сетях.

Малиновский был квалифицированным пилотом, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.