Чемпионка мира по фристайлу Бриттени Кокс завершила карьеру в 27 лет

Австралийская лыжница в дисциплине могул Бриттени Кокс объявила о завершении карьеры в своих социальных сетях.



После 12 лет выступлений в туре Кубка мира по фристайлу одна из самых титулованных австралийских лыжниц-могулисток Бриттени Кокс объявила о завершении карьеры.



На счету спортсменки девять побед на Кубке мира, титулы чемпионки мира в могуле в сезоне-2016/2017 и в общем зачёте Кубка мира по фристайлу. Также она завоевала две медали чемпионата мира и четыре раза выступила на Олимпийских играх.

Отметим, что все награды спортсменка завоевала в период с 2016 по начало 2018 года. Её лучший результат на Олимпиаде — пятое место в 2014 году.