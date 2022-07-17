Чемпионка мира по фристайлу Бриттени Кокс завершила карьеру в 27 лет
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Австралийская лыжница в дисциплине могул Бриттени Кокс объявила о завершении карьеры в своих социальных сетях.
После 12 лет выступлений в туре Кубка мира по фристайлу одна из самых титулованных австралийских лыжниц-могулисток Бриттени Кокс объявила о завершении карьеры.
На счету спортсменки девять побед на Кубке мира, титулы чемпионки мира в могуле в сезоне-2016/2017 и в общем зачёте Кубка мира по фристайлу. Также она завоевала две медали чемпионата мира и четыре раза выступила на Олимпийских играх.
Отметим, что все награды спортсменка завоевала в период с 2016 по начало 2018 года. Её лучший результат на Олимпиаде — пятое место в 2014 году.
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