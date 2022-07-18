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Йоханнес Клебо показал, как отдыхает в Каннах. Фото

Йоханнес Клебо показал, как отдыхает в Каннах. Фото
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо выложил новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсмен показал снимок, сделанный на отдыхе в Каннах (Франция).

«Режим отпуска», — подписал он фотографию.

Фото: из личного архива йоханнеса клебо

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

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