Фрида Карлссон рассказала, почему она ездит на лыжах с высунутым языком
Поделиться
Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала любопытные факты о себе. Спортсменка призналась, что фирменная езда на лыжах с высунутым языком в её случае не случайна.
«Несколько интересных фактов обо мне. Во-первых, мне нравится идти своим путём. Во вторых, когда я еду на лыжах, а у меня высунут язык, это значит, что я сосредоточена. В-третьих, я никогда не проигрываю. Либо я побеждаю, либо чему-то учусь.
Мои мечты? Я бы хотела покататься на лыжах в Австралии. Это было бы что-то безумное! Также мне хотелось бы, чтобы у меня был свой отель. Я бы делала там всё: от организации мероприятий до приготовления завтрака», — цитирует Карлссон FondoItalia.
В настоящее время шведская лыжница готовится к новому сезону.
Новость по темеЙоханнес Клебо показал, как отдыхает в Каннах. Фото
Комментарии
- 18 июля 2022
-
21:22
-
08:27
- 17 июля 2022
-
17:37
-
11:14
-
10:49
- 16 июля 2022
-
15:05
-
14:49
-
14:05
-
13:32
-
13:12
- 15 июля 2022
-
16:34
-
15:38
-
14:44
-
14:32
-
13:00
-
12:08
-
10:50
-
10:07
-
09:30
- 14 июля 2022
-
12:49
-
11:10
- 13 июля 2022
-
23:14
-
18:50
-
18:30
-
16:33
-
14:33
-
13:59
-
13:46
-
12:22
-
11:20
- 12 июля 2022
-
08:36
- 11 июля 2022
-
21:20
-
21:03
-
20:55
-
20:37
Партнерский контент