Фрида Карлссон рассказала, почему она ездит на лыжах с высунутым языком

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала любопытные факты о себе. Спортсменка призналась, что фирменная езда на лыжах с высунутым языком в её случае не случайна.



«Несколько интересных фактов обо мне. Во-первых, мне нравится идти своим путём. Во вторых, когда я еду на лыжах, а у меня высунут язык, это значит, что я сосредоточена. В-третьих, я никогда не проигрываю. Либо я побеждаю, либо чему-то учусь.



Мои мечты? Я бы хотела покататься на лыжах в Австралии. Это было бы что-то безумное! Также мне хотелось бы, чтобы у меня был свой отель. Я бы делала там всё: от организации мероприятий до приготовления завтрака», — цитирует Карлссон FondoItalia.

В настоящее время шведская лыжница готовится к новому сезону.