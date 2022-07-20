Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен встретились на ужине в отеле. Фото

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен опубликовал свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Иверсен изображён вместе с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо. Спортсмены встретились на ужине в отеле.

Фото: из личного архива эмиля иверсена

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). При этом норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Что касается Иверсена, то он довольствовался серебром Олимпиады в эстафете. В личных гонках на ОИ-2022 он медалей не завоёвывал.

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