Анамария Лампич рассказала, как в детстве мечтала участвовать в лыжных гонках

Словенская лыжница Анамария Лампич рассказала, как в школьные годы писала в сочинении, что мечтает участвовать в лыжных гонках, когда вырастет.
«Месяц назад моя мама нашла моё старое сочинение, которое я писала для школы, когда мне было лет 10. Я тогда написала: «Когда я вырасту, хочу участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону». Я была очень удивлена, потому что не помнила этого, но я была фанаткой и влюбилась в лыжные гонки и биатлон.
В том возрасте мне нравилось участвовать в гонках в Италии. Там давали призы с первого по 10-е место, и обычно это была корзина с киндер-сюрпризами и шоколадом. Я всегда была так счастлива оказаться в первой десятке. Сегодня я была бы так рада, если бы в какой-нибудь гонке мне досталась большая корзина шоколада. Это было бы так здорово!» — приводит слова Лампич Biathlonworld.
Лампич является трёхкратным призёром чемпионатов мира и победительницей этапа Кубка мира. Весной стало известно, что она переходит в биатлон.
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