Степанова развеяла миф о том, что лыжные гонки — дорогой вид спорта для ребёнка

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова на своём примере попыталась развеять миф о том, что лыжные гонки — дорогой вид спорта для ребёнка.
«В последнее время, после олимпийской медали, кратно увеличилось моё общение с фанами. Вопросов много разных, но один меня очень удивляет. Это, скорее, утверждение: «Лыжные гонки — дорогой вид спорта для ребёнка, не потянем».
Вчера меня спросили: «Сколько пар лыж, палок, ботинок твоим родителям пришлось купить, пока ты не попала в сборную?»
Ответ: три пары лыж. Это всё. Ещё две пары ботинок. Палки не покупали никогда. Это все семейные траты на инвентарь за 10 лет занятий, что мне понадобились, чтобы попасть в юниорскую сборную, где уже производители тех самых лыж и ботинок стали кружить вокруг, предлагая личные контракты», — написала Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».
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