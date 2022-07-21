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Йоханнес Клебо получил травму правой ягодицы

Йоханнес Клебо получил травму правой ягодицы
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо получил травму правой ягодицы, сообщает VG.

По информации источника, во время небольшой тренировки в отпуске норвежец почувствовал боль в правой ягодице и решил отложить неделю интенсивных тренировок.

«Ближе к концу прошлой недели Йоханнес почувствовал небольшое ощущение в задней части правого ягодицы во время тренировки. На самом деле мы собирались провести большую тренировочную неделю сейчас, но после разговора мы пришли к выводу, что лучше изменить планы», – рассказал тренер Арильд Монсен.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Клебо пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). При этом норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

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