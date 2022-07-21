Йонна Сундлинг рассказала, планирует ли уйти на самоподготовку перед новым сезоном

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, шведка Йонна Сундлинг рассказала, что не собирается уходить на самоподготовку в преддверии нового сезона, как это сделали её некоторые партнёры по сборной. Однако она не исключила такого варианта в будущем.

«Я никогда не рассматривала вариант ухода из сборной. Мне здесь всегда нравилось, и нравится сейчас. Национальная команда сформировала меня такой лыжницей, которой являюсь сегодня, и я очень благодарна за это. Так что это не то, о чём мне приходится задумываться. Но если я не размышляю об этом здесь и сейчас, это не значит, что у меня будет такое же отношение через год или два», — приводит слова Сундлинг SVT.

Напомним, ранее шведские лыжницы Линн Сван, Фрида Карлссон и Майя Дальквист приняли решение уйти на самоподготовку и готовиться к сезону отдельно от сборной команды.