Йонна Сундлинг рассказала, планирует ли уйти на самоподготовку перед новым сезоном

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, шведка Йонна Сундлинг рассказала, что не собирается уходить на самоподготовку в преддверии нового сезона, как это сделали её некоторые партнёры по сборной. Однако она не исключила такого варианта в будущем.
«Я никогда не рассматривала вариант ухода из сборной. Мне здесь всегда нравилось, и нравится сейчас. Национальная команда сформировала меня такой лыжницей, которой являюсь сегодня, и я очень благодарна за это. Так что это не то, о чём мне приходится задумываться. Но если я не размышляю об этом здесь и сейчас, это не значит, что у меня будет такое же отношение через год или два», — приводит слова Сундлинг SVT.
Напомним, ранее шведские лыжницы Линн Сван, Фрида Карлссон и Майя Дальквист приняли решение уйти на самоподготовку и готовиться к сезону отдельно от сборной команды.
- 21 июля 2022
-
09:55
-
08:11
-
08:00
-
06:59
- 20 июля 2022
-
17:28
-
10:57
-
09:39
-
08:47
- 19 июля 2022
-
10:36
-
08:25
- 18 июля 2022
-
21:22
-
08:27
- 17 июля 2022
-
17:37
-
11:14
-
10:49
- 16 июля 2022
-
15:05
-
14:49
-
14:05
-
13:32
-
13:12
- 15 июля 2022
-
16:34
-
15:38
-
14:44
-
14:32
-
13:00
-
12:08
-
10:50
-
10:07
-
09:30
- 14 июля 2022
-
12:49
-
11:10
- 13 июля 2022
-
23:14
-
18:50
-
18:30
-
16:33