Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала о проявлениях сексизма по отношению к себе в социальных сетях и со стороны старшего поколения.
«Открытое проявление сексизма, как правило, исходит от людей старшего поколения в духе «Что эта девочка понимает?» и «Почему вообще позволяет себе иметь мнение?». Другой подвид сексизма мне пришлось забанить в социальных сетях. Не одного и даже не десять таких фанов, которые считали абсолютно нормальным писать в комментариях что-то вроде «Ах, какая милашка! Я бы провёл вечер с такой!»
Ни один тренер, журналист в 2022 году таких кринжовых комментариев себе не позволит. Наши тренеры абсолютно одинаково общаются со всеми атлетами. Если ты неправ, то порцию критики получишь абсолютно в тех же выражениях и тоне», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч».
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