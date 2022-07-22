«Норвежский «батальон» в отпуске». Йоханнес Клебо опубликовал фото с партнёрами

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях яркое фото. Спортсмен во время отпуска встретился с партнёром по команде Эмилем Иверсеном и двукратным чемпионом мира Никласом Дюрхаугом, который завершил спортивную карьеру в прошлом году.

«Норвежский «батальон» в отпуске», — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Недавно стало известно, что Клебо получил травму правой ягодицы во время небольшой тренировки в отпуске и решил отложить на неделю интенсивные нагрузки.

Напомним, Клебо одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) норвежец завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.