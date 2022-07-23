Степанова: теперь по своим политическим идеалам выбирайте, кого поддерживать на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова обратилась к группе болельщиков, которые перестали поддерживать спортсменку.



«Мне сказали, что нашлись такие, кто «болел за меня, но теперь разочарован»? Извините, вернуть вам ваши эмоции не смогу.



В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами. Только не забудьте проверить как следует заранее — есть высокий шанс, что если это будет российский атлет, то вам опять расстроиться придётся!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Напомним, 21-летняя Вероника Степанова стала олимпийской чемпионкой в Пекине в эстафетной гонке 4х5 километров.

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке.