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Степанова: теперь по своим политическим идеалам выбирайте, кого поддерживать на Олимпиаде

Степанова: теперь по своим политическим идеалам выбирайте, кого поддерживать на Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова обратилась к группе болельщиков, которые перестали поддерживать спортсменку.

«Мне сказали, что нашлись такие, кто «болел за меня, но теперь разочарован»? Извините, вернуть вам ваши эмоции не смогу.

В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде, не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами. Только не забудьте проверить как следует заранее — есть высокий шанс, что если это будет российский атлет, то вам опять расстроиться придётся!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Напомним, 21-летняя Вероника Степанова стала олимпийской чемпионкой в Пекине в эстафетной гонке 4х5 километров.

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке.

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