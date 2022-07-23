«Еда и купание — все наши занятия». Девушка Клебо показала новые фото с их отдыха в Каннах

Пернилла Досвик, девушка пятикратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, опубликовала в социальных сетях новые фото с их совместного отдыха в Каннах (Франция).

«Еда и купание – это все наши занятия здесь», — подписала снимки Досвик.

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

Фото: из личного архива Перниллы Досвик

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо – шесть золотых медалей с чемпионатов мира.