Большунова пригласили выступить на турнире по гребле
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, лидер российской сборной Александр Большунов может выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил олимпийский чемпион Юрий Постригай. Он рассчитывает, что Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.
«Планируем, что Саша Большунов приедет, если со сборов вырвется. У него получается хорошо грести, его не остановить. Я его тренировал», — сообщил Юрий Постригай в ходе VK Fest.
Ранее российские спортсмены уже пробовали силы в других дисциплинах. В частности, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова выступила на турнире по лёгкой атлетике.
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