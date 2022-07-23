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Большунова пригласили выступить на турнире по гребле

Большунова пригласили выступить на турнире по гребле
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, лидер российской сборной Александр Большунов может выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил олимпийский чемпион Юрий Постригай. Он рассчитывает, что Большунов выступит на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.

«Планируем, что Саша Большунов приедет, если со сборов вырвется. У него получается хорошо грести, его не остановить. Я его тренировал», — сообщил Юрий Постригай в ходе VK Fest.

Ранее российские спортсмены уже пробовали силы в других дисциплинах. В частности, серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова выступила на турнире по лёгкой атлетике.

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