Президент ВФГБК оценил шансы Александра Большунова на турнире по гребле

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал информацию, согласно которой трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил приглашение выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Ранее сообщалось, что ему предложили выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Турнир пройдёт с 25 по 28 августа.

По словам Архипова, у Большунова «всё получится».

«Александру Агееву интересно привлекать и спортсменов из других видов спорта, и не спортсменов — блогеров, известных людей — для того, чтобы они попробовали себя в гребле на байдарках и каноэ. Александр Большунов — великий лыжник, уверен, что у него всё получится. Хотя байдарка и каноэ — такие сложные снаряды, где нужно иметь врождённое чувство баланса, но уверен, что у великого спортсмена всё будет нормально», — цитирует его ТАСС.

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