Президент ВФГБК оценил шансы Александра Большунова на турнире по гребле

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал информацию, согласно которой трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов получил приглашение выступить на турнире по гребле на байдарках и каноэ. Ранее сообщалось, что ему предложили выступить на Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. Турнир пройдёт с 25 по 28 августа.
По словам Архипова, у Большунова «всё получится».
«Александру Агееву интересно привлекать и спортсменов из других видов спорта, и не спортсменов — блогеров, известных людей — для того, чтобы они попробовали себя в гребле на байдарках и каноэ. Александр Большунов — великий лыжник, уверен, что у него всё получится. Хотя байдарка и каноэ — такие сложные снаряды, где нужно иметь врождённое чувство баланса, но уверен, что у великого спортсмена всё будет нормально», — цитирует его ТАСС.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
- 25 июля 2022
-
13:01
- 23 июля 2022
-
23:11
-
22:25
-
15:15
-
11:09
-
07:04
- 22 июля 2022
-
22:09
- 21 июля 2022
-
17:00
-
15:21
-
14:25
-
12:56
-
09:55
-
08:11
-
08:00
-
06:59
- 20 июля 2022
-
17:28
-
10:57
-
09:39
-
08:47
- 19 июля 2022
-
10:36
-
08:25
- 18 июля 2022
-
21:22
-
08:27
- 17 июля 2022
-
17:37
-
11:14
-
10:49
- 16 июля 2022
-
15:05
-
14:49
-
14:05
-
13:32
-
13:12
- 15 июля 2022
-
16:34
-
15:38
-
14:44
-
14:32