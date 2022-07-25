Юлия Ступак ответила тем, «кто говорит, что россияне больше не выступят на мировой арене»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала в социальных сетях пост-послание.

«Посылаю вам много-много любви, друзья мои. И тем, кто шлёт мне гневные сообщения в директ, говоря, что мы больше никогда не сможем участвовать на международной арене – тем более. Вам тройная порция любви. А вообще, конечно, интересно наблюдать за тем, как люди брызжут ядом своим, а до тебя это не долетает», — подписала опубликованное селфи Ступак.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований россиян и белорусов, на данный момент подлинно неизвестно. Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко.