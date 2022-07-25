Юлия Ступак ответила тем, «кто говорит, что россияне больше не выступят на мировой арене»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала в социальных сетях пост-послание.
«Посылаю вам много-много любви, друзья мои. И тем, кто шлёт мне гневные сообщения в директ, говоря, что мы больше никогда не сможем участвовать на международной арене – тем более. Вам тройная порция любви. А вообще, конечно, интересно наблюдать за тем, как люди брызжут ядом своим, а до тебя это не долетает», — подписала опубликованное селфи Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
Сезон-2022/2023 Кубка мира возьмёт старт в финской Руке 25 ноября. Допустит ли Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) до соревнований россиян и белорусов, на данный момент подлинно неизвестно. Ступак готовится к новому сезону в группе Юрия Бородавко.
- 25 июля 2022
-
19:47
-
13:01
- 23 июля 2022
-
23:11
-
22:25
-
15:15
-
11:09
-
07:04
- 22 июля 2022
-
22:09
- 21 июля 2022
-
17:00
-
15:21
-
14:25
-
12:56
-
09:55
-
08:11
-
08:00
-
06:59
- 20 июля 2022
-
17:28
-
10:57
-
09:39
-
08:47
- 19 июля 2022
-
10:36
-
08:25
- 18 июля 2022
-
21:22
-
08:27
- 17 июля 2022
-
17:37
-
11:14
-
10:49
- 16 июля 2022
-
15:05
-
14:49
-
14:05
-
13:32
-
13:12
- 15 июля 2022
-
16:34
-
15:38
-
14:44