Стали известны планы Йоханнеса Клебо после восстановления от травмы правой ягодицы

Стали известны планы пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо после восстановления от травмы правой ягодицы.
Как стало известно Langreen, Клебо планирует принять участие в традиционном лыжероллерном фестивале в Ауре и Тронхейме в конце августа. Там он является действующим чемпионом после прошлогодней победы. Он вряд ли будет тренироваться со сборной перед началом сезона.
После пребывания на большой высоте в США в сентябре Клебо собирается в Ливиньо ( Италия) в середине октября. Затем он планирует новое высокогорное пребывание в Давосе (Швейцария) с середины декабря. Целью этой схемы является достижение реального физиологического эффекта подъёма для лучшей работы организма. Но, чтобы получить такой эффект, спортсмен должен оставаться на высоте регулярно и в течение длительного времени. Для Клебо это часть его долгосрочного плана на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.
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