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Стали известны планы Йоханнеса Клебо после восстановления от травмы правой ягодицы

Стали известны планы Йоханнеса Клебо после восстановления от травмы правой ягодицы
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Стали известны планы пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо после восстановления от травмы правой ягодицы.

Как стало известно Langreen, Клебо планирует принять участие в традиционном лыжероллерном фестивале в Ауре и Тронхейме в конце августа. Там он является действующим чемпионом после прошлогодней победы. Он вряд ли будет тренироваться со сборной перед началом сезона.

После пребывания на большой высоте в США в сентябре Клебо собирается в Ливиньо ( Италия) в середине октября. Затем он планирует новое высокогорное пребывание в Давосе (Швейцария) с середины декабря. Целью этой схемы является достижение реального физиологического эффекта подъёма для лучшей работы организма. Но, чтобы получить такой эффект, спортсмен должен оставаться на высоте регулярно и в течение длительного времени. Для Клебо это часть его долгосрочного плана на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.

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