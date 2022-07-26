Александр Бессмертных показал, как проводит занятия в качестве тренера

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Бессмертных в своих социальных сетях показал, как проводит занятия в качестве тренера.

Александр Бессмертных является серебряным призёром Олимпийских игр — 2014 в эстафете, а также серебряным призёром чемпионата мира в эстафете (2017, 2019) и в классической гонке (2019).

Недавно стало известно, что Бессмертных вошёл в состав президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Вместе с ним туда вошли Елена Вяльбе, Эдуард Галеев, Юрий Гармаш, Николай Гордеев, Олег Жгун, Семён Иванов, Сергей Крянин, Пётр Логвинков, Виктор Логинов, Александр Лутков, Дмитрий Мизгулин, Никитин Александр Петрович, Патракеев Леонид Геннадьевич, Попов Виктор Семёнович, Сафин Владислав Фаикович и другие.