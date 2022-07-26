Тренер Хейди Венг сообщил, что его подопечная готова к соревнованиям

Стиг Руне Квин, тренер лыжницы Хейди Венг, сообщил, что его подопечная начала тренироваться в обычном режиме и готова к выступлениям на соревнованиях.

«Дела идут всё лучше и лучше, и теперь она планирует выступить на фестивале Blink. Она, так сказать, тренируется в обычном режиме и снова готова к соревнованиям», — приводит слова тренера ABC Nyheter.

Напомним, Венг пропустила главный старт сезона-2021/2022 — Олимпийские игры в Пекине (Китай). Хейди сдала положительный тест на коронавирус перед вылетом на соревнования, на сборе команды Норвегии в Италии. Потом лыжница пропустила чемпионат Норвегии по лыжным гонкам из-за сотрясения мозга, которое она получила, ударившись головой о лёд.

Венг является пятикратной чемпионкой мира и бронзовым призёром Игр.