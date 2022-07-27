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Сергей Устюгов высказался о своём весе

Сергей Устюгов высказался о своём весе
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, как контролирует свой вес, и назвал «топовый» показатель.

«За весом не слежу с прошлого (сезона. — Прим. «Чемпионата»), но, судя по форме, жир поплавился, мышцы обросли. Взвешусь на домашних весах и буду от этого отталкиваться. Мне гораздо легче, чувствую, что втянулся в тренировочную форму. Сесть на диету перед сезоном, как обычно, – и вес быстро уйдёт.

Боевой вес? В разные годы по-разному. Топовый – 78-79 кг, когда уже на пике», — рассказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.

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