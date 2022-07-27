Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Устюгов рассказал, как провалился на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам

Сергей Устюгов рассказал, как провалился на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал о неудачной гонке на чемпионате Норвегии, которую провёл до чемпионата мира 2017 года в Лахти (Финляндия). По словам Устюгова, это был скиатлон, и классическим ходом Сергей не попал в топ-30.

«Чемпионат Норвегии считается? Скиатлон, когда тестировали мазь на одном подъёме, – и мне всё было мало, была такая сыпучка. Я выбрал держание, сам настоял на этом. В гонке на первом спуске меня ребята из Норвегии толкали в палку, на втором начали объезжать, а на третьем начали кричать «оп», чтобы я ушёл в сторону. И я классикой приехал 30 какой-то. Переоделся и занял то ли девятое, то ли 10-е место итоговое. Это было до ЧМ-2017 в Лахти.

Я ещё за пару дней до этого говорил: ребята, я не знаю, как это вообще – замазаться? Что это такое? И они потом мне: вот ты спрашивал, что такое замазаться, – теперь понимаешь. Но это была моя ошибка. Надо было уйти на другой подъём, попробовать лыжи не по сыпучке. На этом учатся, это нормальная ситуация», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.

Жалеть не надо. Кубок мира по лыжам пройдёт без России, зато с новыми спорными правилами Жалеть не надо. Кубок мира по лыжам пройдёт без России, зато с новыми спорными правилами

Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022