Сергей Устюгов рассказал, как провалился на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал о неудачной гонке на чемпионате Норвегии, которую провёл до чемпионата мира 2017 года в Лахти (Финляндия). По словам Устюгова, это был скиатлон, и классическим ходом Сергей не попал в топ-30.

«Чемпионат Норвегии считается? Скиатлон, когда тестировали мазь на одном подъёме, – и мне всё было мало, была такая сыпучка. Я выбрал держание, сам настоял на этом. В гонке на первом спуске меня ребята из Норвегии толкали в палку, на втором начали объезжать, а на третьем начали кричать «оп», чтобы я ушёл в сторону. И я классикой приехал 30 какой-то. Переоделся и занял то ли девятое, то ли 10-е место итоговое. Это было до ЧМ-2017 в Лахти.

Я ещё за пару дней до этого говорил: ребята, я не знаю, как это вообще – замазаться? Что это такое? И они потом мне: вот ты спрашивал, что такое замазаться, – теперь понимаешь. Но это была моя ошибка. Надо было уйти на другой подъём, попробовать лыжи не по сыпучке. На этом учатся, это нормальная ситуация», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.

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