Степанова — о допинге: в 2022-м нужно быть идиотом, чтобы принимать что-то запрещённое

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о запрещённых препаратах в крови спортсменов и выразила мнение о том, что они могут попасть в их кровь лишь по ошибке.
«В 2022-м нужно быть просто феерическим идиотом, чтобы намеренно принимать что-то из запрещённого. Нас настолько часто и внезапно проверяют, что это просто немыслимо. Любая запрещённая фарма может попасть в организм исключительно по ошибке.
Другое дело, что мы все действительно нервничаем, боимся случайно что-то съесть или выпить. Необязательно из списка ВАДА/РУСАДА — для таких случаев есть очень внятный онлайн-справочник: что можно, что нельзя. Но только квалифицированный спортивный врач может посоветовать, принимать ли конкретное лекарство — или побочные явления от него именно для данного спортсмена таковы, что можно остаться вообще без сезона. Хотя решение всегда остаётся за атлетом. Мы, спортсмены, несём ответственность за всё, что попадает к нам в организм», — написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».
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