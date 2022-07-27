«Это не красит меня». Сергей Устюгов — о конфликте с Йоханнесом Клебо

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов вспомнил конфликт с пятикратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде.
Напомним, Устюгов на том турнире занял пятое место в полуфинале спринта и не вышел в финал. После финиша Сергей, посчитавший, что его подрезали, похлопал Клебо по щеке, россиянин и норвежец потолкались.
«Конечно, я уже сто раз пересмотрел всё то, что произошло, – и с точки зрения болельщиков, и с точки зрения участников, и даже с точки зрения детей! Как это будет выглядеть, когда на детских соревнованиях начнутся подобные разборки с толчками, а после того, как им сделают замечания, сошлются на тот самый случай. Это не красит меня. Нужно либо без камер это делать, либо на дистанции разбираться.
На чемпионате России – 2021 был подобный случай, я как раз комментировал. Некрасиво это. Я ещё тогда в Зеефельде понял, что поступил неправильно. Будь подобное ещё раз, я бы так не сделал. Что касается непосредственно той ситуации на трассе, я бы не стал действовать так, как Клебо. У нас в лыжах многие захлопывают калитки, но кто-то этим пользуется, а кто-то старается действовать осторожно», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
- 27 июля 2022
-
16:15
-
15:55
-
15:14
-
13:54
-
11:18
-
11:03
-
09:20
-
09:01
- 26 июля 2022
-
11:42
-
09:47
-
07:21
- 25 июля 2022
-
19:47
-
13:01
- 23 июля 2022
-
23:11
-
22:25
-
15:15
-
11:09
-
07:04
- 22 июля 2022
-
22:09
- 21 июля 2022
-
17:00
-
15:21
-
14:25
-
12:56
-
09:55
-
08:11
-
08:00
-
06:59
- 20 июля 2022
-
17:28
-
10:57
-
09:39
-
08:47
- 19 июля 2022
-
10:36
-
08:25
- 18 июля 2022
-
21:22
-
08:27