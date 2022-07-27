«Это не красит меня». Сергей Устюгов — о конфликте с Йоханнесом Клебо

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов вспомнил конфликт с пятикратным чемпионом ОИ Йоханнесом Клебо на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде.

Напомним, Устюгов на том турнире занял пятое место в полуфинале спринта и не вышел в финал. После финиша Сергей, посчитавший, что его подрезали, похлопал Клебо по щеке, россиянин и норвежец потолкались.

«Конечно, я уже сто раз пересмотрел всё то, что произошло, – и с точки зрения болельщиков, и с точки зрения участников, и даже с точки зрения детей! Как это будет выглядеть, когда на детских соревнованиях начнутся подобные разборки с толчками, а после того, как им сделают замечания, сошлются на тот самый случай. Это не красит меня. Нужно либо без камер это делать, либо на дистанции разбираться.

На чемпионате России – 2021 был подобный случай, я как раз комментировал. Некрасиво это. Я ещё тогда в Зеефельде понял, что поступил неправильно. Будь подобное ещё раз, я бы так не сделал. Что касается непосредственно той ситуации на трассе, я бы не стал действовать так, как Клебо. У нас в лыжах многие захлопывают калитки, но кто-то этим пользуется, а кто-то старается действовать осторожно», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.

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